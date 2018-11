Um "PS mais forte", reiterou o líder parlamentar socialista, "contribuirá muito para a estabilidade governativa no país numa próxima legislatura".



Questionado sobre a possibilidade de um orçamento rectificativo em ano de eleições, Carlos César respondeu: "creio que não".



"Nós bem sabemos que, nestes três anos, não conseguimos fazer tudo, nem tudo bem, mas estamos satisfeitos porque o país mudou e mudou para melhor", sublinhou.



Sobre os pedidos de "responsabilidade" e "racionalidade" que tinha feito, sobretudo aos parceiros de esquerda, na semana passada, em relação às mil propostas de alteração ao OE2019, Carlos César reiterou que os partidos partiram para a discussão com um conjunto de propostas que revelavam "pelo menos irresponsabilidade".



"Ao longo das discussões foi possível rever essa conduta da parte da generalidade dos partidos e todos tomaram consciência que tinham ido além daquilo que era possível no sentido de assegurar o equilíbrio orçamental. Por isso, recuou o PSD nuns casos, o CDS noutros, o Bloco de Esquerda noutros e o PCP noutros", elogiou.



Na opinião do deputado socialista, o processo orçamental "teve bons resultados", uma vez que "os partidos políticos fizeram um reexame de consciência".



"E, dessa conjugação, eu creio que, no resultado e no computo final, nós ficámos com um Orçamento que manteve o seu equilíbrio e a generalidade daquelas medidas mais relevantes, que constituem o núcleo da orientação orçamental, também foram aprovadas e salvaguardadas", destacou.



Questionado sobre se a progressão das carreiras dos professores poderá ser um problema em 2019, Carlos César preferiu referir os outros "tantos problemas no país para resolver", como a desigualdade, a capitalização das empresas e os problemas que residem na banca.



"Não faltam questões a sobrar para uma decisão competente do Governo, mas o que é importante é nós sentirmos se estamos a caminhar para uma situação melhor ou se estamos a piorar. Estamos claramente a melhorar", disse.

O líder parlamentar do PS, Carlos César, considerou hoje ser natural que, em 2019, sendo ano de eleições, o BE e o PCP "procurem diferenciar-se do PS", assegurando que os socialistas vão fazer o mesmo.Em declarações aos jornalistas depois da aprovação do parlamento, em votação final global , do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) , Carlos César defendeu que "é compreensível que, no decurso do próximo ano, os partidos políticos acentuem a sua diferenciação"."Nós vamos ter eleições, ninguém escolhe sem conhecer as características daqueles que escolhe e, portanto, é natural que quer o BE, quer o PCP procurem diferenciar-se do PS. Nós também faremos o mesmo", assegurou.