O discurso que marcou o dia: veja os vídeos e memes sobre Joacine

O primeiro dia do IX Congresso do Livre ficou marcado pelo discurso da sua deputada única no Parlamento, Joacine Katar Moreira. Em resposta a Patrícia Robalo, membro da Assembleia do partido que a acusou de não dar o seu parecer sobre o OE2020, Joacine exaltou-se e os seus gritos de "Vergonha" e "Isto é mentira!" ecoaram pela Internet.

A página "Dia de Reflexão" aproveitou o discurso de Joacine para a juntar à música "Mentira", de João Pedro Pais.

Já a conhecida página "Insónias em Carvão" aproveitou a intervenção da deputada do Livre para fazer algumas sátiras desportivas. Montando as caras de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, e Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, à cara de Joacine, a página referiu-se à falta de técnica dos jogadores "dragões", aos poucos êxitos das "águias" na Europa e aos quatro campeonatos que os "leões" reclamam.

Já o humorista Nilton utilizou o discurso de Joacine como resposta a declarações do antigo primeiro-ministro José Sócrates.

Surgiram também os tradicionais memes. Num deles Joacine diz ao líder do partido para se "Katar" – em referência ao seu apelido.





Noutro, é referida a falta de atenção que se tem dado à segunda volta das diretas do PSD, que também se realizam este sábado.