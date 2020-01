e "apoiantes" (que não pagam quotas e que têm menos benefícios no partido). Quando chegou a vez de votar sobre o caso Joacine, muito congressistas eram da opinião que apenas os membros tinham direito a votar. "Isto não é uma deliberações sobre documentos programáticos. Portanto apoiantes não podem votar", disse um membro do Livre, que pediu para intervir. Outros argumentavam que, se o congresso é aberto a todos, apoiantes e membros, todos também podem votar.





Livre adia decisão de retirada de confiança a Joacine Não será decidido neste congresso a retirada de confiança a Joacine Katar Moreira. Os membros do partido votaram para adiar a decisão para os próximos órgãos sociais. Em cima da mesa estavam duas hipóteses: a hipótese A (de decidir já neste congresso) ou a hipótese B (passar o processo sobre retirada de confiança a Joacine Katar Moreira para os próximos órgãos do Livre).







De ordem de ponto em ordem de ponto, o tempo foi passando e todos queriam que a sua opinião fosse ouvida. Ana Natário, que presidia a mesa da assembleia, teve de levantar a voz e pôr um ponto final: "Vá. Então vamos votar quem pode votar. Quem vota só os membros poderem votar?" Levantaram-se 59 cartolinas verdes, uma delas a de Rui Tavares, fundador do partido. Joacine Katar Moreira e Ricardo Sá Fernanes só levantaram as cartolinas quando foi para incluir apoiantes no voto.



Pela diferença de 13 votos, ficou decidido que só os membros poderiam votar neste assunto. Claramente agitado, Ricardo Sá Fernandes pediu para intervir. "Esta eleição é ilegal. Os estatutos são claros. O congresso é aberto a todos", rematou o advogado, causando barafunda na sala. Ana Natário pediu silêncio e frisou que, "nos direitos dos apoiantes, não está contemplada esta questão".





O discurso que marcou o dia: veja os vídeos e memes sobre Joacine As palavras da deputada única do Livre ecoaram pela Internet. De covers de João Pedro Pais à falta de atenção que se está a dar às eleições do PSD, aqui estão as melhores reações ao discurso de Joacine. - Portugal , Sábado.







Resolvida este situação, já Ana Natário pedia para "acelerar" os votos. "Há quem queira ir almoçar. Até a comunicação social", brincou. Depois de votar quem podia votar, o Livre votou quando se votava: se este sábado em congresso [hipótese A], ou se o caso passava para a responsabilidade dos próximos órgãos sociais [hipótese B]. Venceu a B por uma diferença de dois votos, com as cartolinas verdes de Rui Tavares, Sá Fernandes e Joacine Katar Moreira. Muitos membros agitaram a cabeça: "vamos adiar isto... epá", ouviu a SÁBADO de um membro.



Sim, a retirada de confiança à deputada única do Livre foi adiada e, n







"Tenham vergonha!"



Se a votação foi trabalhosa, a discussão foi repleta de tensão. Na sua primeira intervenção no IX Congresso do Livre, a deputada falou de "manipulações" e "omissões" da assembleia do Livre. Patrícia Robalo, da assembleia, não a deixou sem resposta: "A deputada não se mostrou disponibilidade para se articular" com o Livre, insistindo que a parlamentar "não deu o seu parecer sobre o orçamento" do Estado.



Perante estas declarações, Joacine Katar Moreira exaltou-se. "É mentira, tenham vergonha! Vergonha!", frisou no palco. "Em 10 ou 11 minutos não tenho possibilidade para refutar todas estas inverdades. Vou aproveitar este tempo para afirmar isto. Há palavras com mais valor do que outras. Há declarações com mais valor do que outras e não sou eu que efetuou esta valorização. São os membros, os apoiantes. São vocês. Isto que acabou de ser feito aqui é mentira. É mentira, tenham vergonha. Vergonha."





A carregar o vídeo ...





Na primeira intervenção, Katar Moreira tinha frisado, em tom crítico, que estava de "consciência tranquilissima" - e que "não houve incumprimento do programa do partido". "Nunca vi tantas pessoas do partido únidas. Infelizmente o elemento emotivo desta união não é necessariamente a união... é a desunião. (...) Isto é o hábito do nosso partido, é o habito do PS, no CDS, PSD, entre outros. Isto é a normalidade democrática, mas o elemento da normalidade democrática deveria ser a ética e a verdade", assumiu.







Ao nono congresso do Livre, não havia consensos entre membros do partido sobre a forma de votar. Aconteceu quando se debatia se o voto para a retirada de confiança à deputada Joacine Katar Moreira acontecia este sábado ou se o processo era adiado para os próximos órgãos sociais. Do início da ordem de trabalhos até aos congressistas levantarem as cartolinas de voto, demorou pouco mais de 45 minutos – e teve direito a muita barafunda, divisão e trabalho.O grande obstáculo foi o próprio sistema do Livre: os congressos admitem "membros"o final da votação, ouviram-se gritos de "viva o Livre".