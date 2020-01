A única lista candidata ao Grupo de Contacto do Livre (direção do partido) foi eleita com 95 votos a favor e 15 votos em branco, num total de 115 votos. Uma vez que Joacine Katar Moreira não integrava a única lista, ficará fora da direção durante os próximos dois anos.A decisão foi votada durante ao segundo e último dia de IX Congresso do Livre, que começou este sábado. Dos 15 membros eleitos, sete são provenientes da atual direção: Carlos Teixeira (que substituiria a deputada caso renunciasse), Pedro Mendonça, Isabel Mendes Lopes, Pedro Nunes Rodrigues (cabeça de lista pela Madeira), Patrícia Gonçalves (deputada municipal e número cinco pelo distrito), Ana Raposo Marques (que nas legislativas foi cabeça de lista de Setúbal) e Safaa Dib (número três por Lisboa).A lista integra agora Ana de Morais e Castro, Tomás Cardoso Pereira, Maria Janeiro, a número dois do Porto Filipa Pinto, o cabeça de lista de Leiria Filipe Honório, Henrique Vasconcelos, João Monteiro e Teresa da Mota.Além da deputada única Joacine Katar Moreira, saem da direção Eduardo Viana, Florbela Carmo, Jorge Pinto, José Manuel Azevedo, Marta Costa e Paulo Muacho.