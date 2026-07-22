Duas cidadãs portuguesas morrem em acidente rodoviário em Formentera

As jovens, que estariam a passar férias com outros amigos portugueses, seguiam numa mota quando foram atingidas por um táxi.

Duas cidadãs portuguesas, com cerca de 30 anos, morreram hoje num acidente rodoviário em Formentera, Espanha, confirmou à Lusa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que garante estar a ser prestado o devido serviço consular.



A Guardia Civil está a investigar as circunstâncias do acidente DR

Segundo informou a SIC Notícias, as duas vítimas morreram numa colisão entre uma mota e um táxi na ilha de Formentera e a Guardia Civil está a investigar as circunstâncias do acidente.

Ainda segundo o meio de comunicação social português, que cita o jornal espanhol La Razón, as jovens, que estariam a passar férias com outros amigos portugueses, seguiam numa mota quando foram atingidas por um táxi, perto de Cala Saona.

A Lusa questionou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, que confirmou a morte das duas cidadãs portuguesas e expressou "o mais sentido pesar aos familiares e amigos das vítimas".

"Confirmamos a informação da morte de duas jovens no trágico acidente, e os nossos serviços consulares estão a acompanhar a situação, em contacto com as autoridades locais, e a prestar o apoio consular necessário", acrescentou o governante.