Morreu Kaylee Hottle, estrela dos filmes Godzilla vs. Kong, aos 18 anos

Kaylee Hottle ficou conhecida pelos filmes Godzilla vs. Kong (2021) e Godzilla x Kong: O Novo Império (2024), nos quais interpretou Jia, uma personagem surda, tal como a própria atriz. Morreu aos 18 anos num acidente de viação ocorrido na madrugada desta terça-feira, no estado norte-americano de Maryland.

Segundo um comunicado do Gabinete do Xerife do Condado de Frederick, o acidente envolveu apenas uma viatura e ocorreu na zona do número 11400 da Windsor Road, em Ijamsville, Maryland. O veículo, um Honda Accord de 1995, era conduzido por um jovem de 19 anos residente em Frederick, que saiu da faixa de rodagem de uma estrada com dois sentidos e embateu numa conduta de drenagem. "Acredita-se que o excesso de velocidade tenha sido um fator contribuinte para o acidente", refere o comunicado.



Kaylee Hottle morreu aos 18 anos Richard Shotwell/AP

O condutor foi transportado para um hospital local com ferimentos considerados não graves, enquanto o outro passageiro recusou assistência médica no local. Já Kaylee Hottle foi transportada com vida para um centro de traumatologia da região, onde acabou por ser declarada morta. A polícia mantém a investigação ao acidente em curso.