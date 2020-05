A Media Capital, dona de 60% da TVI, quer avançar com o regime de layoff parcial para uma parte significativa dos trabalhadores das suas empresas. A administração do grupo está a olhar para todas as empresas que detém – além da produtora Plural, que já estava em layoff total – para perceber quais são as que consegue encaixar dentro do critério de quebra de 40% da receita que dá acesso ao regime de layoff, ao abrigo o qual a Segurança Social paga uma parte significativa dos salários.

A ideia de avançar para o regime de layoff parcial já tinha sido colocada em Abril pelo accionista espanhol da Media Capital, a Prisa, mas foi exigida agora com maior veemência. O grupo já tinha a produtora Plural e as suas empresas em regime de layoff total, devido à paragem na produção de telenovelas e na construção de cenários. Agora o objectivo é alargar o layoff para as restantes empresas da Media Capital.

A medida não vai abranger os jornalistas, nem os comerciais, apurou a SÁBADO. A ideia é avançar para um layoff parcial com uma redução de até 20% no tempo de trabalho e na remuneração. O universo potencial de trabalhadores abrangidos pelo apoio público pago pela Segurança Social poderá ser de cerca de 700 pessoas, metade do total do grupo, mas está ainda por apurar.

A gestão do grupo está a analisar os valores da faturação para avaliar quais as empresas que consegue candidatar ao regime de layoff parcial em Junho. Para empresas em actividade, o critério é uma quebra de 40% na faturação média quando comparada com o período do ano anterior ou com a média dos dois meses anteriores.



Fonte oficial da Media Capital, contactada pela SÁBADO, responde que o grupo não tem os requisitos legais para avançar para o layoff. A informação da SÁBADO é de que o grupo está precisamente a avaliar se, com base nas receitas mensais mais recentes, terá empresas em condições de cumprir esses requisitos de quebra de faturação.

A Media Capital está entre os grupos de media que vão receber uma verba pública de apoio ao jornalismo, sob a forma de adiantamento de contratos de publicidade institucional do Estado. À dona da TVI e de um conjunto de rádios, como a Comercial, calharam cerca de 3,3 milhões de euros – é o segundo maior apoio, valendo 29% do bolo total de 11,25 milhões de euros destinados aos media de âmbito nacional.

A Prisa, grupo espanhol de media dono do jornal El Pais, enfrenta grandes dificuldades, entre o choque económico da pandemia nas receitas do negócio dos media e a grande dívida empresarial que traz às costas. A Prisa perdeu mais de 60% em bolsa desde o início do ano.

Este mês a Prisa fechou um acordo para a venda de cerca de 30% da Media Capital à Pluris Investments do empresário português Mário Ferreira. O preço de venda de 10 milhões de euros implica uma valorização da dona da TVI em cerca de 130 milhões de euros – um valor bastante abaixo dos 205 milhões de valor empresarial implícitos na oferta feita pela Cofina (dona da SÁBADO), que caiu entretanto.Em 2017, o grupo Altice tinha feito uma proposta de 440 milhões de euros pela Media Capital, mas acabou por recuar quando confrontado com uma forte pressão do mercado bolsista para reduzir o seu endividamento.