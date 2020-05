"Viemos agradecer e dizer que vamos vencer, mas vamos vencer juntos. O que todos perceberam é que os portugueses não perdoavam se estivessemos à pancada uns aos outros. Isso aconteceu noutros países e deu para perceber a diferença. Somos dos melhores do mundo", disse ainda o Chefe de Estado, que logo no início do discurso lembrara as diferenças de Portugal com Espanha. "Quando uma vizinha nossa anunciou a abertura da agricultura, nós ficámos muito espantados porque nunca a tínhamos fechado. O que significa que havia famílias que viam os filhos, os maridos e pais partir para o trabalho na parte pior da pandemia. Isto não tem preço porque a comida chegava às mesas dos portugueses. Quero deixar uma homenagem a esta gente, a esta empresa, a esta terra e ao país que nunca deixou cair os braços. Lutou e trabalhou", afirmou.



Nas respostas aos jornalistas, o Presidente da República assegurou que as eleições presidenciais do próximo ano não fez parte das conversas durante o almoço com o líder do PSD, Rui Rio. "Não, dou-lhe esse grande desgosto. Houve coisas importantes como a vida, saúde, economia e sociedade em Portugal. Falámos daquilo que era importante para os portugueses neste momento", explicou.