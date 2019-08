O primeiro-ministro, António Costa , escusou-se a comentar as críticas do presidente do PSD à atuação do Governo perante a greve dos motoristas , considerando que Rui Rio "porventura" não acompanhou com atenção por estar em uso "legítimo" de férias.No final do encontro semanal com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esta sexta-feira, o chefe do executivo, António Costa, foi questionado sobre as críticas o líder social-democrata, Rui Rio, que acusou o Governo de ter montado um "circo mediático" e não ter estado equidistante em todo o processo da greve dos motoristas."Não vou estar a comentar as declarações do doutor Rui Rio. O doutor Rui Rio fez a opção de estar ausente, de usar o seu legítimo direito a férias e porventura não terá acompanhado com a devida atenção tudo aquilo que o Governo tem feito ao longo destas semanas para procurar evitar o conflito, para procurar prevenir o conflito, mas sobretudo assegurar o normal funcionamento do país e os direitos dos portugueses", declarou o primeiro-ministro.Assim, António Costa recusa "entrar nisso" e formulou, em tom irónico, um desejo a Rui Rio: "que conclua com felicidade as suas férias".Já durante as declarações, e nessa altura sem referir o nome do presidente do PSD, o primeiro-ministro deixou claro que "as únicas dores que tomo são as dores do país e dos portugueses" e que vê "agora algumas pessoas que estiveram ausentes vir dizer que não percebem o dramatismo da situação"."É fácil depois de tudo correr - eu não diria pelo melhor -,mas no melhor possível, vir dizer que não era necessário", respondeu.Para o chefe do Governo, caso não tivessem sido adotadas "as medidas necessárias, o país provavelmente teria parado", o que não aconteceu, sublinhou.