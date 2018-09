O incêndio começou numa zona de mato na localidade de Palmeira às 20:50 de sexta-feira e feriu um bombeiro da corporação de Aljezur.

O incêndio que deflagrou na sexta-feira à noite em Monchique, no distrito de Faro, foi dominado cerca da 01:00 de sábado e fez um ferido ligeiro, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



"O incêndio foi dominado às 01:02 e não há registo de danos em habitações. Houve um ferido ligeiro, um bombeiro da corporação de Aljezur", afirmou Rolanda de Jesus, do CDOS.



Rolanda de Jesus esclareceu pelas 01:15 que no local se mantinham 163 operacionais apoiados por 56 veículos para, "nas próximas horas, realizar os trabalhos de consolidação da extinção" do fogo.



O incêndio começou numa zona de mato na localidade de Palmeira às 20:50 de sexta-feira e envolveu 22 entidades, incluindo todas as corporações do Algarve.



O comandante Vaz Pinto, do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro, adiantou às 23:30 desse dia que o incêndio deflagrou numa "bolsa do grande incêndio [de Agosto, em Monchique], que não ardeu", numa "área de elevada perigosidade".