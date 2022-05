Sobe para três o número de mortos em acidente de autocarro perto da Mealhada

Subiu para três o número de vítimas mortais na sequência do despiste de um autocarro, avança o Correio da Manhã. O acidente aconteceu este sábado de manhã na zona da Mealhada, na A1. Registam-se ainda seis feridos graves e 27 ligeiros.





Segundo um familiar de um dos feridos ligeiros, o autocarro saiu esta manhã de Guimarães, juntamente com outros dois, para uma peregrinação até ao Santuário de Fátima.À Lusa, fonte do INEM afirmou que no local estão seis Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação, três Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida, duas unidades de apoio psicológico, uma Viatura de Intervenção em Catástrofe, 20 ambulâncias e um helicóptero.O trânsito está a circular por uma faixa de rodagem, mas poderá vir a ser cortado, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil de Aveiro.Os técnicos da EDP estão também já no local para avaliar os estragos na rede elétrica.Notícia atualizada às 12h12 com mais uma vítima mortal.Em atualização