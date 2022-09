Helicóptero de combate aos incêndios cai em Amares

Um helicóptero que estava a combater os incêndios no distrito de Braga, esta quinta-feira, despenhou-se no monte de S. Pedro de Fins, em Amares. O alerta foi dado perto das 19:26H.



Segundo as informações avançadas pelo jornal O Minho, o piloto seguia sozinho na aeronave quando terá embatido numa linha de alta tensão.



Sobre o piloto apenas se sabe que estará consciente, desconhecendo-se a gravidade do seu estado de saúde.