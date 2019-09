Os túneis de drenagem entre Monsanto e Santa Apolónia e entre Chelas e o Beato deverão estar concluídos em 2024, avançou hoje o coordenador do Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL).O engenheiro José Silva Ferreira falava aos jornalistas durante uma visita, que contou com a presença do presidente da autarquia, Fernando Medina, ao microtúnel entre as avenidas de Berlim e Infante D. Henrique, que já está quase pronto.Esta obra, que também se enquadra no PGDL, estará totalmente concluída no final de outubro e o trânsito, atualmente condicionado, será totalmente reaberto em novembro.Este é o primeiro túnel exclusivamente de drenagem construído em Lisboa, tendo 310 metros de comprimento, 1,2 metros de diâmetro e cerca de nove metros de profundidade, representando um investimento de cerca de três milhões de euros, disse o engenheiro.O coordenador do projeto explicou que o túnel "consegue evitar de certa forma que toda a zona do Parque das Nações seja invadida com cheias, caso elas aconteçam com eventos pluviométricos anormais"."Isto é um reforço da capacidade de drenagem quando aparecem eventos pluviais extremos. O que nós fizemos aqui nada mais é do que colocar mais um coletor, em paralelo com o existente, e reforçando a capacidade de transporte", acrescentou.Segundo Fernando Medina (PS), que chegou cerca de duas horas depois do início da visita devido a um imprevisto, este "é um plano da maior importância para a cidade", uma vez que, "com o fenómeno das alterações climáticas", se prevê "a ocorrência mais frequente de fenómenos extremos, isto é, de cheias de grande intensidade".A autarquia vai lançar ainda hoje o concurso para a construção dos dois grandes túneis de drenagem, entre Santa Apolónia e Monsanto e entre Chelas e o Beato, no valor de 140 milhões de euros, depois de o primeiro ter ficado deserto.Estes túneis têm ambos 5,5 metros de diâmetro, sendo que um deles tem um quilómetro de comprimento e o outro cinco.A previsão do início das obras, que tem vindo a ser adiada, está agora prevista apenas para o início de 2021, disse José Silva Ferreira.O PGDL está enquadrado no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 2018-2021, representando um investimento total superior a 150 milhões de euros.