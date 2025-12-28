Doentes urgentes com espera de mais de 12 horas no hospital Amadora-Sintra

Segundo dados do portal do Serviço Nacional de Saúde.
Os doentes classificados como urgentes no hospital Amadora-Sintra enfrentaram este domingo tempos de espera de mais de 12 horas para a primeira observação nas urgências gerais, segundo dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Hospital Amadora-Sintra continua a ter grande afluênciaSérgio Lemos
A informação disponível pelas 12:00 indicava que 20 doentes a quem foi atribuída a pulseira amarela (urgente) no Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) tinham de aguardar 12:36 horas para uma primeira observação.
Já os 70 doentes triados como pouco urgentes (pulseira verde) tinham um tempo de espera para serem observados por um médico de 20:10 horas.
Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.
As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.
