Sábado – Pense por si

Portugal

Doentes urgentes com espera de mais de 12 horas no hospital Amadora-Sintra

Lusa 12:23
As mais lidas

Segundo dados do portal do Serviço Nacional de Saúde.

Os doentes classificados como urgentes no hospital Amadora-Sintra enfrentaram este domingo tempos de espera de mais de 12 horas para a primeira observação nas urgências gerais, segundo dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Hospital Amadora-Sintra continua a ter grande afluência
Hospital Amadora-Sintra continua a ter grande afluência Sérgio Lemos

A informação disponível pelas 12:00 indicava que 20 doentes a quem foi atribuída a pulseira amarela (urgente) no Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) tinham de aguardar 12:36 horas para uma primeira observação.

Já os 70 doentes triados como pouco urgentes (pulseira verde) tinham um tempo de espera para serem observados por um médico de 20:10 horas.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Hospitais Saúde Sintra Serviço Nacional de Saúde
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Doentes urgentes com espera de mais de 12 horas no hospital Amadora-Sintra