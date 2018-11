Dois F16 da Força Aérea acompanham avião que declarou emergência

A aeronave da Air Astana (Cazaquistão) está a fazer um circuito aéreo sobre a região do Alentejo para perder combustível até ser tomada uma decisão quanto à resolução do problema.

Dois aviões F16 da Força Aérea Portuguesa descolaram da base área de Monte Real, em Lisboa, para fazer o acompanhamento de um avião que declarou emergência, segundo fonte daquela estrutura militar.



Cerca das 15:00, a mesma fonte disse à Lusa que os dois F16 já estão junto do avião a acompanhar o seu voo.



O avião, um Embraer, descolou da pista de Alverca e deverá ter seis tripulantes a bordo.



A página na internet do 'Flight Radar', que faz um rastreamento dos voos, identifica o voo KZR 1388, da companhia Air Astana, a vermelho.



Cerca das 14:50, o avião estava a sobrevoar a zona do Alto Alentejo e era possível ver-se que tem uma trajetória irregular, dirigindo-se para sul.