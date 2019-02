A greve dos enfermeiros cirúrgicos está a polarizar as opiniões. De um lado os apoiantes das pretensões dos profissionais da saúde, do outro aqueles que acham que esta greve foi longe de mais. Mas a verdade é que, mesmo com esta divisão, o fundo de greve dos enfermeiros conseguiu atingir por duas vezes os seus objectivos, amealhando mais de 750.000 euros em apenas duas angariações.Estes fundos já motivaram a ASAE a lançar uma investigação para perceber quem são estes doadores que não se importam de dar centenas de euros para prolongar a greve dos enfermeiros. Choveram acusações de que, por detrás destes financiamentos, estariam hospitais privados, de forma a "roubarem" pacientes aos hospitais públicos.O interesse no tema tem sido generalizado e um técnico informático decidiu "ajudar" a ASAE os metadados das duas campanhas de crowdfunding. Através da análise dos metadados apercebeu-se de algumas curiosidades, como, por exemplo, dois enfermeiros que investiram, cada um, mais de 600 euros nesta greve, em 19 doações distintas.

Dois utilizadores fizeram 38 doações

Ao analisar as duas campanhas percebeu-se que houve dois enfermeiros - um enfermeiro no ativo e outro a lecionar - a fazerem 19 doações cada um. Ora, cada doação nesta campanha de crowdfunding devia ter o valor mínimo de 20 euros. Ou seja, quem fizesse 19 doações teria, obrigatoriamente de pagar 380 euros. Mas estes profissionais optaram por doar ainda mais do que o mínimo e doaram mesmo, em conjunto, 1.276 euros.



Analisando os perfis no PPL de cada um destes utilizadores é possível ter uma ideia de qual o montante com que cada um deles contribuiu para as campanhas, através do sistema de pontos do PPL. Nesta plataforma, ao contribuir em cada campanha, o utilizador recebe 100 pontos. Ora, no PPL, o utilizador recebe ainda um ponto por cada euro doado ou por comentário feito. Olhando para os pontos destes dois doadores é então possível perceber, sensivelmente, quanto cada um doou.

Um dos utilizadores, que se identifica como Fernando Manuel Monteiro de Carvalho, tem 881 pontos atribuídos e apenas apoiou duas campanhas, o que quer dizer que tem 681 pontos vindos de doações ou comentários. Não tendo sido possível encontrar comentários, é de crer que este utilizador doou, em média €35,84.

Já João Meireles fez doações para duas campanhas e tem um total de 795 pontos. Deduzindo os 200 por ter apoiado duas campanhas, sobram 595 pontos. A acreditar que não fez comentários, terá dado, em média 31,31 euros por doação.





As cinco doações mais elevadas por utilizadores únicos são no valor de €1.977, €1.570, €1.060, €1.000 e ainda €837. Estes valores foram pagos por utilizadores únicos e divididos pelas duas campanhas.

Nalgumas mensagens deixadas na página da campanha as doações são assinadas por grupos coletivos de enfermeiros, podendo acreditar-se que estas doações podem pertencer a mais do que uma pessoa, mas feitas em grupo.

O sistema de crowdfunding



O objetivo da primeira angariação para ajudar a prolongar a greve cirúrgica era para juntar 300.000 euros. O prazo foi estabelecido para 19 de novembro de 2018 e, no final dessa data, tinham sido reunidos 360.297 euros, perfazendo 120% do objetivo pretendido. No total, nesta primeira campanha, foram registados 14.415 apoiantes.



Já a segunda campanha de angariação queria angariar 400.000 euros até 28 de janeiro de 2019. No final do primeiro mês do ano tinham sido recebidos apoios no valor de 423.945 euros, o que perfaz 106% do valor almejado. E, apesar de o valor ser superior, registaram-se menos apoiantes do que na primeira campanha: 10.842.



No total foram angariados 764.242 euros através desta plataforma para financiar a greve cirúrgica. De acordo com o Diário de Notícias, entre os valores doados, apenas 14,6% foram doados de forma não anónima, o que equivale a, aproximadamente, 115 mil euros.



Bastonária dos Enfermeiros contribuiu



Uma análise aos metadados da plataforma de crowdfunding PPL mostra que há duas doações feitas em nome de Ana Rita Pedroso Cavaco (o nome da Bastonária da Ordem dos Enfermeiros). Ao analisar o perfil da PPL do utilizador que assina como "Ana Rita Pedroso Cavaco", percebemos que este utilizador tem 450 pontos e que apoiou duas campanhas.



E sabendo que este utilizador apoiou duas campanhas, deduz-se rapidamente que teria 200 pontos. Mesmo assim ficam a faltar 250 pontos. Como não foram encontrados comentários desta conta, pode concluir-se que terá doado 250 euros para a campanha em causa.





Conta de Ana Rita Pedroso Cavaco no PPL



No entanto, nada comprova a identidade do utilizador, podendo ser alguém que partilha o nome da Bastonária, ou mesmo alguém a tentar fazer-se passar pela mesma. No entanto, em declarações à SÁBADO, a Bastonária afirmou estar de consciência tranquila com estas doações. "Eu não preciso de me identificar porque não sou anónima - sempre doei. Ser bastonária não me diminui enquanto pessoa, que pode apoiar as causas que bem entender."



Ajuda de privados



Uma das hipóteses que tem sido avançada é que terão sido grupos de saúde privados que terão ajudado a financiar esta mesma greve, através de doações anónimas. Este apoio silencioso ajudaria, alegadamente, a alavancar o negócios nos hospitais privados já que receberiam utentes que viam as suas cirurgias nos hospitais públicas ser adiadas devido à greve cirúrgica.



No entanto, um utilizador da rede social Twitter correu os dados e procurou, entre os comentários que acompanhavam as doações as referências à palavra "privados". Foram encontradas diversas mensagens deixadas por doadores que se identificavam como enfermeiros do setor privado que se lamentavam por não poderem fazer greve, mas que desejavam contribuir monetariamente.



Abaixo estão compiladas algumas das mensagens que referem a palavra "privado", onde se pode ler alguns utilizadores a afirmar que são enfermeiros do setor privado.

Procura por privados no PPL

Todos os dados recolhidos por este utilizador são públicos. "São tudo dados completamente públicos e indexados pelos motores de busca", disse à SÁBADO.



Esse mesmo utilizador refere que todo o trabalho que fez não pretende prejudicar ninguém. Apenas dar uma ajuda à ASAE. É que o jornal Expresso noticiou, este sábado, que a ASAE vai investigar a greve dos enfermeiros.

