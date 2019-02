A ministra, que falava em conferência de imprensa, em Lisboa, disse que "duas circunstâncias justificam" o parecer da PGR: o pré-aviso de greve "não especificava" em que moldes a paralisação se iria realizar e questões relativas ao "financiamento colaborativo que se colocam à própria greve".



O Governo pediu um parecer complementar ao Conselho Consultivo da PGR para que se pronunciasse sobre as duas greves dos enfermeiros nos blocos operatórios e que decorreram numa primeira fase entre 22 de novembro e 31 de dezembro e a que está em curso desde 31 de janeiro com término previsto a 28 de fevereiro.



O pedido de parecer visava esclarecer a licitude da paralisação e do seu financiamento.



Num primeiro parecer, relativo à primeira greve, a PGR considerou, a 30 de janeiro, a convocatória da greve lícita, advertindo que a paralisação seria ilícita se cada enfermeiro decidisse o dia, a hora e a duração.



Com Lusa

O parecer da Procuradoria Geral da República indica que a greve cirúrgica dos enfermeiros foi considera ilícita, segundo a ministra Marta Temido. Parecer versa sobre a recolha de fundos, através da internet, para financiar o protesto nos blocos operatórios: o crowdfunding.A ministra, que falava em conferência de imprensa, em Lisboa, disse que "duas circunstâncias justificam" o parecer da PGR: o pré-aviso de greve "não especificava" em que moldes a paralisação se iria realizar e questões relativas ao "financiamento colaborativo que se colocam à própria greve".