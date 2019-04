O processo de crowdfunding conseguiu reunir centenas de milhares de euros para financiar duas greves dos enfermeiros. Mas ainda sobre dinheiro para outras paralisações.

O fundo de greve cirúrgica, organizada por enfermeiros e financiada através do sistema de crowdfunding, ainda tem 246 mil euros em caixa, revela o relatório de contas publicado pelo grupo de profissionais que esteve na base das duas paralisações.



O grupo de enfermeiros revelou no relatório, citado pelo jornal Público, que da primeira greve, que decorreu no final do ano passado, sobraram 42.157 euros. Já da segunda coleta sobram ainda cerca de 204 mil euros. Tudo somado, contam-se 246.124 euros que os enfermeiros têm ainda disponível no seu fundo de greve.





Numa mensagem deixada na rede social Facebook pelo grupo de enfermeiros, estes agradecem "todos os contributos dos colegas em prol desta luta nunca antes tentada".



A primeira greve cirúrgica dos enfermeiros nestes moldes decorreu entre 22 de novembro e 31 de dezembro de 2018 e a segunda entre 31 de janeiro e 28 de fevereiro. A segunda paralisação chegou ao fim depois da Procuradoria-Geral da República ter considerado a primeira paralisação ilegal por não corresponder ao pré-aviso e porque o fundo usado para compensar a perda de salário não foi constituído nem gerido pelos sindicatos que decretaram a greve.



A segunda greve fez com que o Governo sentisse a necessidade de decretar uma requisição civil para quatro dos dez centros hospitalares abrangidos pela paralisação, alegando o não cumprimento dos serviços mínimos que tinham sido definidos com os sindicatos.



A forma de financiar esta greve - o crowdfunding - gerou alguma contestação, com os sindicatos responsáveis pela greve a afirmarem que nada de errado tinham feito.



O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) tem vindo a tentar começar um novo período de greve desde o dia 2 de abril, mas a mesma tem vindo a ser atrasada devido às negociações entre os líderes sindicais e o Governo.