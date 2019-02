Desde 2017, a contestação disparou. Só em mês e meio deste ano, já foram convocadas mais greves do que em 2016, o último ano do Executivo de Passos Coelho.

O número de pré-avisos de greve em 2018 ultrapassou o dos últimos três anos mas 2019 promete elevar a fasquia. Dados do Ministério das Finanças, consultados pelo jornal Público, indicam que desde 1 de janeiro deste ano já foram entregues 112 pré-avisos de greve só na Função Pública. Para termos de comparação, o ano passado contou com 260 greves nos mais variados setores públicos e o Governo anterior ao de António Costa, o de Pedro Passos Coelho somou apenas 85.

Em 2016, o primeiro ano de António Costa como primeiro-ministro, o número de greves até desceu face ao ano anterior – 85 greves no último ano de Passos Coelho contra 71 greves no primeiro ano de Costa – mas, nos dois anos seguintes, este número foi duplicando – para 123 greves em 2017 e 248 greves no ano passado. E este ano promete ser ainda mais reivindicativo, com eleições regionais na Madeira em março, europeias em maio e legislativas em outubro.

Até esta quinta-feira, foram decretados 112 pré-avisos de greve, com apenas uma destas a ser desconvocada. Exemplo disso é a greve da função pública marcada para esta sexta-feira, que promete "fechar blocos operatórios, escolas e serviços", como prometeram líderes e delegados sindicais em protesto junto ao Ministério das Finanças, no Terreiro do Paço.

Nesta luta pelos direitos, os professores foram quem convocaram mais greves, seguindo-se os funcionários dos serviços de segurança e justiça. No entanto, aquelas que parecem ter causado mais estragos foram as seis realizadas por enfermeiros. A "greve cirúrgica" dos enfermeiros tem causado o caos no Serviço Nacional de Saúde e já motivou o Governo a decretar a requisição civil destes.