Sábado – Pense por si

Portugal

Quatro urgências de Ginecologia e Obstetrícias fechadas no sábado e cinco no domingo

Lusa 11:00
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de dezembro
As mais lidas

Segundo o Portal do SNS, as urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e do Hospital Santo André, em Leiria, vão estar condicionadas no fim de semana.

Quatro serviços de urgência hospitalares de Ginecologia e Obstetrícia vão estar encerrados no sábado, subindo para cinco no domingo, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24
As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 Nuno André Ferreira

De acordo com as Escalas de Urgência do SNS, consultadas pela agência Lusa às 09:45, está previsto o fecho no fim de semana da urgência de Obstetrícia do Hospital de Portimão e do encerramento da urgência de Ginecologia no Hospital de Vila Franca de Xira.

Prevê-se também o fecho das urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Bernardo, em Setúbal, e do Hospital das Caldas da Rainha (distrito de Leiria).

No domingo, a situação piora com o encerramento da urgência destas especialidades no Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.

Segundo o Portal do SNS, as urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e do Hospital Santo André, em Leiria, vão estar condicionadas no fim de semana, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM.

A urgência destas especialidades também vai estar condicionada no Hospital de Braga no domingo, entre as 00:00 e as 08:00, que apenas atenderá casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM ou pela linha SNS 24.

Durante o fim de semana, a urgência pediátrica do Hospital Vila Franca de Xira também terá constrangimentos, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM, o mesmo acontecendo no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, entre as 00:00 e as 09:00 e as 21:00 e as 24:00.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas de urgência.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Por que sou mandatária de Jorge Pinto

Já muito se refletiu sobre a falta de incentivos para “os bons” irem para a política: as horas são longas, a responsabilidade é imensa, o escrutínio é severo e a remuneração está longe de compensar as dores de cabeça. O cenário é bem mais apelativo para os populistas e para os oportunistas, como está à vista de toda a gente.

Ricardo Borges de Castro
Ricardo Borges de Castro
Visto de Bruxelas

Cinco para a meia-noite

Com a velocidade a que os acontecimentos se sucedem, a UE não pode continuar a adiar escolhas difíceis sobre o seu futuro. A hora dos pró-europeus é agora: ainda estão em maioria e 74% da população europeia acredita que a adesão dos seus países à UE os beneficiou.

Menu shortcuts

Quatro urgências de Ginecologia e Obstetrícias fechadas no sábado e cinco no domingo