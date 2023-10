Doente e enfaixado, assim está o setor dos registos e notariado. Manifesto entregue hoje no Parlamento

Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado entregou aos partidos documento onde denuncia "uma situação caótica com graves problemas estruturais" que o setor atravessa com a falta de 249 conservadores e 1.522 oficiais de registos.