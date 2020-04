O governo português atribuiu o "segredo" sobre o reduzido número de casos de coronavírus no país a uma resposta rápida e flexível ao "pior cenário".



Sobre a decisão de encerrar as escolas e universidades em meados de março, esta foi crucial para evitar a maior transmissão da doença, uma medida que antecipou a "disseminação e transmissão na comunidade".



Recorde-se que Portugal declarou o Estado de Emergência seis dias após o encerramento dos estabelecimentos de ensino.



O Secretário de Estado da Saúde admitiu que o país "preparou-se para o pior".



O aumento da capacidade de ventilação invasiva e laboratorial e o aumento do número de camas em cuidados intensivos foram fatores igualmente fundamentais, segundo o Secretário de Estado da Saúde, que destacou os investimentos no SNS português realizados nos últimos anos.

"Entre dezembro de 2015 e dezembro de 2019, a força de trabalho nacional em saúde aumentou 13%, o que significa que mais de 15.000 profissionais de saúde, incluindo 3.700 médicos e 6.600 enfermeiros, estão trabalhando", concluiu.

"Assim, Portugal teve a oportunidade de observar o que outros países estavam passando, ver quais medidas estavam sendo tomadas e aprender com essas experiências. Portugal acabou implementando mais ou menos as mesmas medidas que outros países - e ao mesmo tempo - mas a epidemia aqui estava em um estágio muito anterior ao de outros países ".

No país vizinho Espanha, a assistência médica é da responsabilidade dos 17 governos regionais autónomos, o que provocou uma falta de resposta da parte do Governo central, escreve o jornal britânico.

Em Portugal, verificou-se um consentimento geral dos vários partidos políticos sobre a importância da tomada de medidas para evitar a maior propagação do vírus. "Os partidos políticos adotaram um comportamento responsável porque todos entendiam muito bem a importância de se unirem para enfrentar uma pandemia inesperada com consequências dramáticas", afirmou Sales.

O Secretário de Estado da Saúde frisou que "estamos constantemente a aprender com o surto e com as experiências de outros países. Estaremos melhor preparados para a próxima vez, com certeza".