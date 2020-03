Só um plenário por semana, com o quórum mínimo de um quinto dos deputados, comissões a trabalhar apenas se for mesmo necessário e só com mesa e coordenadores e faltas justificadas para funcionários e deputados que façam parte dos grupos de risco. Para já, estas são as novas medidas propostas pelo presidente da Assembleia da República.

"Mas eu não sou o dono da Assembleia", acabou por frisar Ferro Rodrigues, no final da sua declaração aos jornalistas, explicando que a seguir à sua comunicação iria reunir a conferência de líderes para pôr o assunto à discussão dos grupos parlamentares.

Assembleia da República tem de dar o exemplo, diz Ferro





O tema não tem sido pacífico dentro do Parlamento. Deputados e funcionários estão preocupados com a ideia de manter a funcionar um órgão que implica uma concentração tão grande de pessoas vindas de vários pontos do país numa altura em que as autoridades estão a recomendar o isolamento social como forma de fazer face à pandemia do novo coronavírus.

Ferro insiste, porém, que a Assembleia da República é um órgão de soberania e "tem de dar o exemplo pelo trabalho e pela prevenção".

"Se há milhões em casa, há milhões a trabalhar para garantir que a economia não pára e que o desemprego não explode", afirmou.

Ferro faz parte do grupo de risco

O presidente da Assembleia da República explicou que os parlamentos têm seguido orientações diferentes um pouco por toda a Europa, desde simples limitações de visitas, a medidas mais restritivas que implicam um funcionamento reduzido apenas para votações como em Itália e na Dinamarca.

Ferro Rodrigues explicou que o Parlamento precisa de estar a funcionar para aprovar as medidas excecionais que têm sido decretadas pelo Governo. E só assim não será se o Presidente da República decretar o estado de emergência e suspender os trabalhos parlamentares.

Em qualquer caso, Ferro recordou que até para declarar o estado de emergência a decisão terá de vir à Assembleia. Por isso, o Conselho de Estado que se debruçará sobre essa matéria acontecerá quarta-feira de manhã, por teleconferência, e à tarde será aprovado no Parlamento onde está previsto um plenário.

Ferro Rodrigues admitiu que a situação pode mudar e não exclui medidas mais restritivas. Mesmo assim, garantiu que "haverá de certeza" comemorações oficiais do 25 de Abril no Parlamento. E explicou que defende a realização de um plenário por semana até ao domingo de Páscoa (incluindo um debate com o primeiro-ministro para a semana), ainda que com o quórum mínimo de um quinto dos deputados.

Certo é que funcionários e deputados que façam parte de grupos de risco terão as faltas justificadas e que, em todos os serviços que for possível, há indicações para a atividade se realizar em teletrabalho (como já está a acontecer em alguns casos).

Ferro pode ser ele próprio considerado como parte dos grupos de risco para esta epidemia de covid-19, depois de já ter sido operado por duas vezes aos pulmões. Mas não falou da sua situação pessoal e tem estado a trabalhar normalmente no seu gabinete.

Ferro Rodrigues tem sido alvo de muitas críticas internas, por parte de funcionários e deputados preocupados com os riscos de manter o Parlamento em funcionamento.

Sinais dos tempos, na conferência de imprensa dada nos Passos Perdidos, estava já um operador de câmara com luvas.