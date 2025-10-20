Dívida com propinas atinge 36 milhões de euros

Entre os principais motivos para a falta de pagamento estão as dificuldades económicas das famílias, o atraso na atribuição das bolsas de estudo e ainda o peso do alojamento que os estudantes têm de suportar quando se deslocam para fora da área de residência.

Os estudantes portugueses estão a aumentar a dívida às universidades e politécnicos públicos. Segundo informação do Jornal de Notícias, citada do Orçamento do Estado para 2026, os estudantes do Ensino Superior falharam o pagamento de mais de 36 milhões de euros em proprinas a 14 instituições públicas nos últimos três anos.

Neste triénio, as instituições recuperaram mais de 16 milhões de euros que estavam em dívida e remeteram 3.653 certidões de cobrança coerciva ao Fisco. O Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) tem 15,8 milhões de euros em falta, seguida pela dívida de 7,1 milhões registada pela Universidade do Minho e a de 4,6 milhões pela Universidade do Porto.

Entre os principais motivos para a falta de pagamento estão as dificuldades económicas das famílias, o atraso na atribuição das bolsas de estudo e ainda o peso do alojamento que os estudantes têm de suportar quando se deslocam para fora da área de residência. De recordar que desde 2015 que as dívidas às universidades estão equiparadas a uma dívida ao Estado português.