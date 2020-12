Lobo D´Ávila recusa ideia de conspiração contra Chicão

Cabrita , Marcelo e o SEF.

A propósito do assassinato do cidadão ucraniano , Ihor Homenyuk , no aeroporto e da recente... Publicado por Telmo De Noronha Correia em Quinta-feira, 10 de dezembro de 2020

O alvoroço tomou conta dos últimos dias do CDS. Na contagem decrescente para o Conselho Nacional deste sábado, o nível de conspiração subiu nos bastidores do partido. Alguns já vieram a público marcar terreno para os discursos que tencionam vir a fazer este fim de semana. E no Expresso assegurava-se mesmo, esta sexta-feira, que o descontentamento com Francisco Rodrigues dos Santos já tinha contaminado a direção e podia fazer precipitar uma nova candidatura de Filipe Lobo D’Ávila. Mas o dirigente centrista põe-se fora desse filme."As divergências que tenho manifesto-as pessoalmente e reservadamente. Não quero contribuir para um ruído que desfoque o CDS", afirma àLobo D’Ávila, recusando a ideia de que o grupo Juntos Pelo Futuro (cuja lista encabeçou e no último Congresso teve 14,45% dos votos) faça parte de qualquer conspiração para derrubar uma direção da qual faz parte."O grupo Juntos pelo Futuro reúne e não é às escondidas", assegura o centrista, explicando que já por duas vezes Francisco Rodrigues dos Santos fez parte dessas reuniões a seu convite.Para quem possa achar que Filipe Lobo D’Ávila é oposição a uma direção da qual faz parte, o centrista recorda que renunciou ao lugar de deputado precisamente por discordar do rumo da anterior direção e que não se manteria numa comissão política com a qual não concorda. "Essas teses não fazem sentido", remata.Mas se Lobo D’Ávila não está a preparar uma intervenção crítica para o Conselho Nacional deste sábado, não faltarão vozes dissonantes da direção. João Gonçalves Pereira que tem sido o crítico mais audível de Francisco Rodrigues dos Santos não perderá a oportunidade de fazer naquele órgão as críticas que tem feito na imprensa.E João Almeida, que tem reservado o silêncio desde que perdeu a disputa para Chicão em janeiro, também já sinalizou que agora irá falar."Há quase um ano, depois de ter perdido o congresso do CDS, comprometi-me a dar o meu melhor pelo partido e a não falar sobre a sua situação interna antes de o fazer no órgão próprio (o Conselho Nacional). Confesso que na altura não me passava pela cabeça que isso implicaria quase um ano de silêncio. Ainda assim, cumpri. Na acção e no silêncio. Por muito que tantas vezes tenha sentido o impulso de falar. Agora que está convocado um Conselho Nacional do CDS para o próximo sábado, certamente não vou quebrar esse compromisso. Falarei lá sobre a situação do país e do partido. Porque acho que Portugal não vai bem e um CDS forte, afirmativo e com capacidade de agregar é essencial para uma mudança política que faça com que os portugueses possam viver melhor", escreveu o deputado no Facebook.O Facebook também foi o meio usado por Telmo Correia para dar nota do desconforto com o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, que será um dos pontos da ordem de trabalhos do Conselho Nacional. A propósito da forma como o Presidente da República criticou o SEF no caso da morte de Ihor Homeniuk no aeroporto de Lisboa, pondo em causa a própria insistência da instituição em vez de pôr a tónica na responsabilidade política do ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, o líder parlamentar centrista deu voz a um descontentamento que existe em algumas alas do partido com a decisão de apoiar Marcelo."Por este critério e vindo de quem vem ficamos a saber que para o primeiro Magistrado da Nação: desmandos nas forças de segurança no SEF, na PSP ou na GNR não levarão à punição exemplar dos culpados (maçãs podres infelizmente sempre existiram) e à protecção das instituições. Mas, pelo contrário, a escolha foi e será pela protecção dos governantes incapazes (como quase sempre ao longo do mandato) e um ataque a uma instituição que pode e deve seguramente ser reorganizada, mas que devia ser protegida. De quem se devia esperar o maior institucionalismo. Tempos estranhos. Mau demais para ser verdade. Dirão, é só mais uma...........é verdade. Mas é mais do mesmo e ainda assim clarificador para o que se pode esperar em relação ao futuro sobre o qual nos pronunciaremos, em breve", escreveu Telmo Correia naquela rede social.O apoio a Marcelo Rebelo de Sousa é um dos pontos na ordem de trabalhos de um Conselho Nacional que muitos queriam que se tivesse realizado mais cedo. No CDS ainda há quem lamente que não se tenha dado espaço a que aparecesse outra candidatura que representasse a direita.Bagão Félix, Ribeiro e Castro, Manuel Monteiro e Adolfo Mesquita Nunes foram nomes falados, mas os próprios nunca deram sinal de estar disponíveis para a corrida, pelo contrário.Adolfo Mesquita Nunes, que recusa adiantar àse irá ou não tomar a palavra neste Conselho Nacional, é uma das intervenções mais aguardadas.Para quem não está contente com a atual direção, espera-se que este seja um momento para perceber quem assume as críticas e que rumos alternativos se podem desenhar. É que nem só do apoio à candidatura presidencial será feita a discussão. A ordem de trabalhos inclui também o acordo nos Açores – que o CDS assinou com o PSD, o PPM e o Chega – e a situação política nacional, um tema suficientemente vasto para que se possam abordar vários assuntos.Desta vez, por causa da pandemia e quando grande parte da direção está em isolamento profilático pelo contacto com o líder da JP, Francisco Mota – que está infetado com covid-19 –, o Conselho Nacional será por Zoom. E há expectativa sobre se isso terá alguma influência. "Haverá menos ruído, em termos de aplausos e apupos", antevê uma fonte. "A discussão pode ser mais concentrada", espera outro centrista.Na direção, também já se percebeu a expectativa gerada em torno desta reunião, mas procura-se baixar a pressão. "Vai ter alguma fricção. Mas nada que não seja normal nos partidos", assegura um dirigente centrista.