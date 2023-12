Diretores, pais e professores apelam a Marcelo que trave lei de identidade de género nas escolas

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Pais, diretores escolares, professores de educação física e representantes dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo querem travar a lei que determina as regras nas escolas sobre a autodeterminação da identidade de género dos alunos. O Presidente da República já recebeu uma carta, a que a SÁBADO teve acesso, assinada por quatro associações que pede que não seja promulgada a lei nos moldes em que foi aprovada no Parlamento no dia 15 de dezembro.