Está a ser negociado um acordo com a administração.
O diretor executivo da CNN Portugal, Frederico Roque de Pinho, está a ser investigado por alegados favorecimentos a homens homossexuais na gestão da equipa, depois de ser alvo de queixas no canal oficial de denúncias da empresa, avança o Observador. Está a ser negociado um acordo com a administração.
Investigação sobre alegados favorecimentos na CNN PortugalDR
O diretor executivo esteve reunido com a administração da Media Capital para se encontrar uma saída para o caso, refere o Observador. No entanto, Frederico Roque de Pinho garante desconhecer "qualquer processo" e menciona que se mantém em funções, admitindo ter prolongado as férias "pelo tempo que for necessário".
As queixas feitas no portal oficial de denúncias da empresa, em vigor desde 2022, referem favorecimentos a homens homossexuais "para dar a cara pelo jornal e para assumir cargos e tarefas de maior responsabilidade e visibilidade", cita o Observador. Entre os ouvidos no âmbito do decorrer do processo de investigação está o diretor de informação da TVI, Nuno Santos, assim como outros jornalistas e elementos das chefias intermédias da redação.
Diretor executivo da CNN Portugal investigado por alegados favorecimentos a homens gay na gestão da equipa
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
O jornalismo não alimenta isto ou aquilo só porque vende ou não vende. As redações distanciam-se completamente de uma registadora. A igreja, logicamente, isenta-se de alimentar algo que lhe é prejudicial.
Quando decisões comprometem a ética, a integridade ou a sustentabilidade do projeto, a diplomacia deve dar lugar à responsabilidade de escalar. Proteger as equipas e os resultados é também um ato de liderança.