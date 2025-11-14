Diretor executivo da CNN Portugal investigado por alegados favorecimentos a homens gay na gestão da equipa

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O diretor executivo da CNN Portugal, Frederico Roque de Pinho, está a ser investigado por alegados favorecimentos a homens homossexuais na gestão da equipa, depois de ser alvo de queixas no canal oficial de denúncias da empresa, avança o Observador. Está a ser negociado um acordo com a administração.



Investigação sobre alegados favorecimentos na CNN Portugal DR

O diretor executivo esteve reunido com a administração da Media Capital para se encontrar uma saída para o caso, refere o Observador. No entanto, Frederico Roque de Pinho garante desconhecer "qualquer processo" e menciona que se mantém em funções, admitindo ter prolongado as férias "pelo tempo que for necessário".

As queixas feitas no portal oficial de denúncias da empresa, em vigor desde 2022, referem favorecimentos a homens homossexuais "para dar a cara pelo jornal e para assumir cargos e tarefas de maior responsabilidade e visibilidade", cita o Observador. Entre os ouvidos no âmbito do decorrer do processo de investigação está o diretor de informação da TVI, Nuno Santos, assim como outros jornalistas e elementos das chefias intermédias da redação.