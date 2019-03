Diretor do SIS condecorado por Espanha

Adélio Neiva da Cruz recebeu a Grã-Cruz do Mérito Militar em cerimónia realizada na residência da embaixadora de Espanha em Lisboa.

O diretor do Serviço de Informações de Segurança (SIS), Adélio Neiva da Cruz, recebeu hoje a Grã-Cruz do Mérito Militar com distintivo branco, em cerimónia realizada na residência da embaixadora de Espanha em Lisboa, informou a Efe.



Na cerimónia, realizada no Palácio Palhavã, estiveram presentes a embaixadora de Espanha em Portugal, Marta Betanzos, e o diretor do Centro Nacional de Inteligência (CNI), Félix Sanz Roldán, adiantou a agência noticiosa espanhola.



Roldán fez hoje uma visita a Lisboa, "dentro do padrão habitual de contactos entre estes departamentos que têm ocorrido no âmbito profissional das respetivas competências", segundo um texto da embaixada, citado pela Efe.



A condecoração a Neiva da Cruz foi concedida pelo rei Felipe VI, por proposta da ministra da Defesa, Margarita Robles, depois de a sua entrega ter sido deliberada em Conselho de mMnistros, de 21 de dezembro de 2018, ainda segundo a Efe.