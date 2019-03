Português assassinado na capital do Haiti

Um português foi assassinado na sexta-feira no Haiti. O caso está a ser acompanhado pela cônsul honorária no país, informou o Governo português.

Um português foi assassinado na sexta-feira no Haiti, confirmou hoje à Lusa uma fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, acrescentando que este caso policial está a ser acompanhado pela cônsul honorária no país.



"Foi assassinado, sim, mas não temos ainda informação dos contornos precisos, apontamos para um caso policial", disse a mesma fonte contactada pela Lusa esta manhã.



"O caso está a ser acompanhado pela embaixada portuguesa em Havana, que é quem tem a tutela da jurisdição daquela área, e a família está a ter o apoio da nossa cônsul honorária no Haiti", acrescentou.



Esta manhã, a edição eletrónica do Correio da Manhã noticiou que um português assassinado à saída de um banco por duas pessoas que se puseram em fuga numa mota depois de terem disparado.