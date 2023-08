Direito de resposta da Direção do Agrupamento de Escolas de Santo António

A propósito da notícia intitulada "Vinda do Papa põe escolas em alvoroço" e das declarações que aí aparecem reproduzidas, a Direção do Agrupamento de Escolas de Santo António entende repor a verdade dos factos nos seguintes termos:





1. No âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude e à semelhança do que aconteceu em todo o País, vão ser recebidos na escola sede do Agrupamento mais de quinhentos peregrinos.2. Esclarecemos, desde já, que esta situação decorre do princípio basilar de que a escola pública é indissociável do ensino dos valores da tolerância e do respeito pelo outro, únicos garantes de que seremos capazes de resistir ao recrudescimento das perseguições religiosas, práticas racistas e xenófobas que marcaram uma parte considerável da nossa história contemporânea.3. Como é referido na vossa peça jornalística, realizamos no final de cada ano letivo um conjunto de pequenas intervenções que pretendem melhorar a qualidade de vida da nossa comunidade educativa.4. Para sermos claros e em nome da transparência, este investimento cifrou-se em algumas centenas de euros, por manifesta incapacidade orçamental, e foi apenas possível graças ao esforço altamente meritório dos nossos assistentes operacionais.5. Nesse sentido, consideramos indevida qualquer tentativa exploração mediática de um ato de mera gestão corrente, através da sua associação inusitada à visita do Papa Francisco.6. O Agrupamento de Escolas de Santo António encontra-se inserido num contexto de enorme complexidade social. É graças ao esforço e à dedicação de todos os seus professores, funcionários e encarregados de educação que, diariamente, abrimos um horizonte de esperança às crianças, jovens e adultos que frequentam este estabelecimento de ensino.7. Com o devido respeito pelo trabalho do vosso órgão de comunicação social, não podemos permitir que uma opinião isolada e pouco fundamentada nos divida ou coloque em causa o que tanto tem custado a construir.A diretoraManuela Espadinha