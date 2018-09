Responsáveis clínicos do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho apresentaram esta quarta-feira a sua demissão.

Os responsáveis clínicos do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE), que esta quarta-feira apresentaram a sua demissão, falam numa unidade de saúde "parcialmente destruída" com falta de camas, humidade nas paredes e buracos no chão.



Em conferência de imprensa, em que esteve presente o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, o director clínico demissionário explicou que a sua "grande angústia" é ter um hospital "parcialmente destruído", com uma estrutura antiga, com mau funcionamento e com falta de instalações e espaços adequados para acolher e tratar os doentes.



A título de exemplo, José Pedro Moreira da Silva avançou que o serviço de urologia tem uma enfermaria com 16 camas onde a única casa de banho fica fora deste local, a ortopedia tem 22 camas para uma casa de banho e a cirurgia para homens tem 34 camas para apenas uma casa de banho.



Além desta questão, o director demissionário contou que o hospital anda "sempre atrapalhado" com pedidos de compras e materiais porque o financiamento é baixo.



A falta de pessoal, não só de médicos, mas de enfermagem e auxiliares é outro dos problemas apontados pelo profissional, dizendo que a medicina interna funciona com duas auxiliares para 20 camas, o que é "manifestamente pouco".



"Assim, é impossível trabalhar, não dava mais", vincou.



Assinalando também uma "carência e degradação" na sua unidade, o director de cirurgia geral, Jorge Maciel, considerou que é "hora de levantar a voz" porque "não dá mais" para trabalhar nas actuais condições.



O clínico revelou que existem buracos no chão, há humidade nas paredes e que a distância entre camas é insuficiente e não cumpre o estipulado.



Na sua opinião passaram o que era "tolerável e admissível".



Com queixas idênticas, o director de serviço de Imagiologia, Pedro Portugal, assumiu sofrer diariamente com problemas de equipamentos, capital e recursos humanos.



Sendo uma área tecnológica, o profissional de saúde referiu que as máquinas são "importantíssimas", estando o serviço à espera há imenso tempo de um angiógrafo, compra que nunca se concretizou.



Partilhando dos problemas dos colegas demissionários, o director de serviço de Cardiologia, Pedro Braga, denunciou a "sistemática" falta de vagas e capacidade financeira para realizar cirurgias e fazer face ao aumento do número de doentes e à complexidade das doenças.



"Temos uma lista de espera grave e que nos sistematicamente adiamos por falta de verbas e por falta de camas e a administração sabe disso", concluiu.