Demitiu-se esta segunda-feira o director da unidade de investigação criminal da Polícia Judiciária Militar, Marques Alexandre, segundo avança a TSF.Esta demissão acontece depois da nomeação, pelo ministro da Defesa, do novo director-geral da PJ Militar, Paulo Isabel, que tem menos anos de carreira do que o director da unidade de investigação criminal da PJM, Marques Alexandre.O Ministério da Defesa anunciou hoje a escolha de Paulo Isabel para o lugar deixado vago por Luís Vieira, detido no âmbito do inquérito ao reaparecimento das armas roubadas em Tancos. Outro membro da Polícia Judiciária Militar, Vasco Brazão, chega hoje a Portugal e será questionado devido ao mesmo caso