O major Vasco Brazão, um dos arguidos no inquérito que decorre sobre o reaparecimento das armas roubadas em Tancos, recorreu ao Facebook para negar a prática de qualquer crime e expressar arrependimento: "Estou arrependido mas de consciência tranquila."





"Em breve vou apresentar-me à Justiça. Infelizmente, por estar na República Centro Africana, ainda não o pude fazer. Nada mais quero que, rapidamente, esclarecer a verdade dos factos. Não sou criminoso nem tão pouco os meus Camaradas de Armas o são", escreveu no início de um post. "Somos militares. Cumprimos ordens."

Brazão volta a Portugal na terça-feira para ser inquirido. Estava na República Centro-Africana numa missão da ONU e deverá ser detido mal chegue ao nosso país. "A salvaguarda dos interesses Nacionais é sempre superior aos interesses individuais. Tenho um misto de sentimentos. Estou arrependido mas de consciência tranquila. Como é que é possível esta duplicidade de sentimentos? É o que irei procurar transmitir ao Ministério Público. Os meus familiares conhecem-me bem, os amigos também e a minha carreira fala por si", conclui.

O major Brazão foi porta-voz da Polícia Judiciária Militar (PJM).



Depois de ter sido ouvido pelo Tribunal de Instrução Criminal, o director da Polícia Judiciária Militar Luís Vieira ficou em prisão preventiva, bem como um civil, João Paulino. Os restantes cinco arguidos (entre eles três elementos do Núcleo de Investigação da GNR de Loulé e outros três da Polícia Judiciária Militar) ficaram em liberdade e sujeitos a Termo de Identidade e Residência (TIR), bem como suspensos do exercício de funções e proibidos de contactar com os co-arguidos e com quaisquer militares das Forças Armadas, da GNR e elementos da Polícia Judiciária Militar.