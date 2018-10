A Administração Interna vai chamar operacionais de férias e folga para prevenir e reforçar as equipas de resposta a incêndios até 3 de Outubro.

O Ministério da Administração Interna avisou acerca das previsões meteorológicas dos próximos dias que "apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal" em Portugal continental. A situação de alerta abrange 13 distritos no continente. As medidas extraordinárias que serão efectuadas vão incluir a interrupção da licença de férias e/ou suspensão de folgas e períodos de descanso de alguns operacionais da Protecção Civil.



Foram decretadas situações de alerta para os distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Portalegre, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu para o período compreendido entre as 18h00 do dia 1 de Outubro e as 23h59 do dia 3 de Outubro.



Segundo um comunicado enviado pela Administração Interna às redacções, serão implementadas medidas de carácter excepcional para resposta e prevenção de incidentes durante estes dias.



As equipas da GNR e da PSP vão apresentar um grau de prontidão e resposta operacional superior e serão reforçados os meios para operações de vigilância, fiscalização, patrulhamentos dissuasores de comportamentos e socorro, informa o ministério de Eduardo Cabrita, adiantando ainda que este reforço será feito através da interrupção da licença de férias e/ou suspensão de folgas e períodos de descanso.



Estarão ainda em mobilização constante as equipas de Sapadores Florestais, do Corpo Nacional de Agentes Florestais e dos Vigilantes da Natureza e os bombeiros voluntários que trabalharem na Administração Pública serão dispensados do serviço. A mesma dispensa será passada para os bombeiros voluntários a trabalharem no sector privado nos distritos para os quais tenha sido declarado o Estado de Alerta Especial de Nível Vermelhopela ANPC.