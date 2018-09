Director da Polícia Judiciária Militar afirma que encenou aparecimento de material de Tancos por interesse nacional. Arguido vai recorrer da medida de prisão preventiva.

O coronel que dirige a Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, confessou ao juiz João Bártolo que o aparecimento de material bélico roubado em Tancos em Junho de 2017 foi encenado. Vieira invocou o interesse nacional para os militares terem feito um "acordo de cavalheiros" com o ladrão das armas, um ex-fuzileiro de 36 anos, para que este pudesse devolver o material roubado sem serem sofridas consequências, ou seja, fugindo à justiça.



O coronel Luís Vieira disse que os militares afirmaram mesmo que seria preferível ter as armas de volta antes que fossem vendidas, mesmo à custa da impunidade do ladrão, segundo o jornal Público.



O juiz de instrução criminal do Campus da Justiça de Lisboa aplicou a Luís Vieira a medida de coacção mais pesada prevista pela lei: a de prisão preventiva. O civil suspeito de ter roubado o material foi também alvo de prisão preventiva. O advogado do coronel que lidera a Polícia Judiciária Militar (PJM) garantiu que vai recorrer da aplicação da prisão preventiva.



Os restantes arguidos vão aguardar julgamento em liberdade, embora tenham sido suspensos de funções. Foram proibidos de contactar entre si e também de entrar em instalações militares, apurou a SÁBADO.



Um memorando encontrado nas buscas à casa de Luís Vieira desvendaram um memorando em que este afirmava que era importante a PJM descobrisse o paradeiro das armas antes da Polícia Judiciária (PJ). Para isso, chegaram a vigiar inspectores da Judiciária civil, que por seu turno também os vigiava a eles.



O interrogatório dos detidos no âmbito do caso da recuperação das armas roubadas em Tancos terminou na madrugada desta sexta-feira, por volta das 3h00, com o depoimento de um inspector da Polícia Judiciária Militar.



À saída do tribunal, já depois das 3h00, o advogado de defesa, João Magalhães, disse que o seu cliente "esclareceu tudo o que o tribunal queria ver esclarecido, respondeu com verdade aos factos pelos quais via necessidade de esclarecer o tribunal".



A Operação Húbris investiga o aparecimento na Chamusca em Outubro de 2017 de material furtado em Tancos e, segundo o Ministério Público, em causa estão "factos susceptíveis de integrarem crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, receptação, detenção de arma proibida e tráfico de armas".



O furto de material militar dos paióis de Tancos - instalação entretanto desactivada - foi revelado no final de Junho de 2017. Entre o material furtado estavam granadas, incluindo antitanque, explosivos de plástico e uma grande quantidade de munições.