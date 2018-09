O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta sexta-feira que é importante apurar responsabilidades sobre os incêndios de Junho de 2017 em Pedrógão Grande, referindo que "mau para as instituições é ficar a dúvida e a especulação".

"Tal como aconteceu com Tancos, também no caso das tragédias do ano passado, em particular da primeira, desde início que insisti muito na importância do apuramento do que tinha acontecido, no que pudesse ser responsabilidade pública ou ter contornos criminosos", disse Marcelo Rebelo de Sousa, salientando ser necessário investigar o que aconteceu "sem antecipar juízos do seu epílogo".

O Presidente da República falava após a sessão de encerramento do colóquio "Portugal - Espanha, na jubilação universitária de Hipólito de la Torre Gómez", em Lisboa, onde condecorou aquele com as insígnias da grã-cruz da Ordem da Instrução Pública portuguesa.