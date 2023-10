"O SNS está hoje à beira do colapso", avisa esta quarta-feira a Federação Nacional dos Médicos (FNAM). A Ordem dos Médicos pediu uma reunião com o Governo e Pizarro deposita a sua confiança na "deontologia" dos médicos para manter urgências a funcionar. Os problemas do SNS voltam a estar no centro do debate público e as 35 horas semanais podem estar de volta à mesa de negociações.