Pedro Proença, também comentador desportivo na TVI, representa um réu condenado em primeira instância a oito anos e quatro meses de prisão por violar a filha de 18 anos.

O advogado Pedro Proença, cujo cliente foi condenado em primeira instância por violar a filha de 18 anos, tentou afastar a juíza desembargadora Adelina Barradas de Oliveira por esta ser "mulher e certamente mãe", informa a SIC Notícias.

O cliente do advogado foi julgamento e condenado em primeira instância, num julgamento onde foram dados como comprovados os factos do outono de 2017, em que o homem estrangeiro, naturalizado português depois de viver no país durante 30 anos, levou a filha a jantar para comemorar o seu 18.º aniversário. Os dois pouco contacto tinham e viam-se cerca de três vezes por ano.

Durante a refeição, onde estiveram também os dois meios-irmãos da vítima, o pai foi enchendo o copo da aniversariante com garrafas de vinho, levando-a a ficar ligeiramente embriagada.

Já em casa, o engenheiro naval de profissão abriu mais uma garrafa de espumante e o consumo excessivo de álcool levou a vítima a vomitar e a deitar-se no seu quarto. Depois disto, de acordo com o tribunal, o homem seguiu para a mesma divisão, onde terá decorrido a violação.

Foi a própria vítima a ligar para a mãe para contar o que se passou, que por sua vez chamou a GNR. A força policial dirigiu-se à habitação e deteve o suspeito, o que demorou quatro horas. Os militares encontraram a jovem encolhida na cama, ainda ébria.

Já em tribunal, o homem admitiu ter tido relações sexuais com a filha, mas asseverou que estas foram consentidas e que foi a jovem que o seduziu. O tribunal de Almada condenou o suspeito a oito anos e quatro meses de prisão "por violação na forma agravada e posse de arma proibida", noticia o mesmo canal.

Na fase de recurso, o condenado contrata Pedro Proença, comentador desportivo na TVI, que avança com o pedido de afastamento da juíza – o um incidente processual de recusa de juiz -, solicitando a Adelina Barradas de Oliveira que se declare "impedida de julgar" para que seja substituída por "um juiz desembargador homem". O advogado fundamenta no requerimento que: "antes de ser magistrada judicial, a Veneranda Juíza Desembargadora é mulher e certamente mãe, o que leva a que o horror e a aversão inata ao ato de incesto confessado pelo arguido (…) e o facto de acusar a sua filha de o ter seduzido, provoquem no seu espírito, incontestavelmente, uma especial e mais gravosa oscilação na neutralidade exigida perante o mesmo. (…) Os autos incluem-se na percentagem muitíssimo marginal e excecional dos processos em que é humanamente impossível a uma juíza mulher e mãe ser tão imparcial quanto um juiz homem."

A resposta da juíza não tardou: "O facto de a titular do processo, com 34 anos de carreira, ser mulher e mãe não pode levar a pôr em causa a sua independência enquanto julgador", afirmando que o advogado não podia contestar "a sua legitimidade para decidir e aplicar a lei e, a imparcialidade de todo um sistema que se quer de Justiça e pertença de um Estado de Direito". "A negação de tudo isto seria a possibilidade de escolher o juiz da causa conforme a cor da pele, dos olhos, o clube de futebol, quem sabe a religião e já agora… o género", escreveu a desembargadora.

Tal como escreveu, a juíza desembargadora não se afastou do caso e confirmou a decisão de primeira instância, com base no facto de não ser a "vítima que provoca a situação que leva à violação, é o perfil do homem que olha para a vítima", mantendo-se assim a sentença do Tribunal da Almada.

Pedro Proença não deixou as coisas por aqui e recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) por a juíza se ter recusado a afastar-se do caso. Os conselheiros rapidamente chumbaram o recurso "por completa ausência de fundamento".

Após a decisão do STJ, o advogado recorreu ao Tribunal Constitucional, que rejeitou o recurso liminarmente (ou seja, nem chegou a ser apreciado).

Resta desta forma o recurso sobre condenação mantida na íntegra pela Relação de Lisboa que ainda não foi apreciado pelo STJ. Proença interpôs ainda um habeas corpus, alegando que o cliente estava ilegalmente preso e que esgotou o tempo máximo de prisão preventiva admitido por lei. Os conselheiros do STJ rejeitaram estes argumentos também, informando que a prisão preventiva do réu só acaba daqui a seis meses.