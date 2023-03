A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Diocese do Porto tem lista com sete padres suspeitos, mas ainda quer "indícios fiáveis"

A Diocese do Porto recebeu uma lista de padres suspeitos de abusos sexuais a menores em que sete dos clérigos estão vivos. Porém, não vai suspender para já nenhum padre porque procura "eventuais informações complementares".







Em comunicado, a Diocese indica ter recebido a lista a 3 de março, que continha doze nomes. Destes, quatro morreram e um não pertence já à diocese portuense. As denúncias remontam às décadas de setenta e oitenta."Imediatamente foi iniciada a investigação prévia a respeito dos sete clérigos vivos. Nos arquivos diocesanos, não se encontra qualquer indício de possíveis crimes de abusos, tal como, aliás, o Grupo de Investigação Histórica já tinha verificado. À Comissão Diocesana para o Cuidado dos Frágeis também não chegou qualquer denúncia relativamente a estes nomes", indica a instituição em comunicado. "O bispo diocesano já reuniu com diversas pessoas, algumas das quais já não vivem na área da Diocese do Porto, à procura de eventuais informações complementares. Porém, também estas diligências ainda não conduziram a qualquer pista. Se, entretanto, aparecerem indícios fiáveis, o bispo diocesano não hesitará em suspender preventivamente o clérigo em causa."Contudo, a lista já foi entregue ao Ministério Público.Também esta sexta-feira, a Diocese de Lisboa revelou que cinco padres são suspeitos de abusos sexuais e que se vão manter no ativo. Ao todo, a lista tem 24 nomes.A arquidiocese de Braga suspendeu um padre.