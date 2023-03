Lisboa: cinco padres suspeitos mantêm-se no ativo e não serão suspensos

O Patriarcado de Lisboa partilhou um comunicado onde refere que "a Comissão de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis do Patriarcado de Lisboa recebeu uma lista de 24 nomes" de sacerdotes suspeitos de abusos sexuais de menores.







Duarte Roriz

Sabe-se agora que, deste grupo, pelo menos cinco padres estarão ainda no ativo. Já os outros, oito estarão mortos, dois retiraram-se, três não têm qualquer nomeação, quatro são "nomes desconhecidos", um deles é leigo e o outro abandonou o sacerdócio.O Patriarcado esclarece ainda que a "Comissão Diocesana solicitou de imediato, à Comissão Independente, os dados respeitantes à lista nominal, de forma a tornar possível a entrega ao Cardeal-Patriarca das recomendações que lhe permitam fundamentar a proibição do exercício público do ministério dos sacerdotes no ativo e assunção das devidas responsabilidades no apoio e respeito pela dignidade das vítimas". Ou seja, tal significa que até receberem mais informações, nenhum dos padres no ativo será suspenso.Ainda assim, o Patriarcado ressalva que assinou um protocolo de colaboração com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e reitera a "determinação em erradicar o drama dos abusos contra menores e adultos vulneráveis, não só na área da prevenção, mas também no apoio que desejamos prestar a todas as vítimas, que permanecem no centro de todas as prioridades do trabalho desenvolvido por esta Comissão".