'Igreja é árbitro da moralidade', mas 'padres não estão acima da lei'

As dioceses de Lisboa e Porto optaram por não avançar com a suspensão provisória de padres suspeitos de abusos sexuais a crianças e jovens, ao contrário das dioceses de Braga, Guarda, Angra do Heroísmo e Évora. Os responsáveis das instituições das duas maiores cidades do País dizem precisar de informações adicionais antes de avançar para esse passo, o que origina a revolta de Maria João Sande Lemos, do movimento Nós Somos Igreja.