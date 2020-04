Dia 18, a mãe morreu na sexta-feira

O Le Monde chama-lhe um "oceano fúnebre". Um pouco por toda a França multiplicam-se os anúncios fúnebres. Um pouco por todo o Mundo, que já regista mais de 50 mil mortes devido ao coronavírus. Enchem a internet, as páginas de necrologia dos jornais, que tinham quase morrido elas próprias mas que, agora, ressuscitam com uma dolorosa energia.

Os jornais da Lombardia, como o L’Eco di Bergamo, são um impressionante caleidoscópio da morte, com as suas dezenas de anúncios necrológicos. O ‘oceano fúnebre’ está nas paredes dos hospitais, das morgues, das escolas, dos edifícios públicos. Um pouco por todo lado. A quarentena afasta todos do afecto físico mas não vence a simbologia da amizade, do amor e da generosidade. É de uma enorme emergência social que nos foquemos nisto e não nos comportamentos que nos colocam no patamar mais primitivo da condição humana. Como aqueles que apedrejam autocarros de doentes, ou os que nos exploram a todos com a especulação de preços no álcool, nas máscaras, nos legumes, nas laranjas. Essa lei da selva é muito a pele dos estados de emergência. Seja pelos homens e mulheres que se aproximam da condição de ratos ou dos países que fazem do bastão e da pistola a lei que vigora no seu ordenamento jurídico interno. Mas o que importa agora são os que trazem a sensibilidade e o calor humano para o mundo frio que vivemos.

No relato do Le Monde, Pavel Chinsky, que vive na Rússia, só soube que a mãe tinha morrido porque um anjo da guarda, uma enfermeira do hospital de Suresnes, em França, o acompanhou na dor. Dias antes, não tinha conseguido voar para perto dela, Natascha de seu nome, porque os voos tinham sido todos cancelados. E é também graças a esse anjo da guarda que Pavel ficou com uma recordação dos últimos momentos da mãe, uma captura de écran do seu telemóvel. Um momento de uma chamada de face-time, nos últimos minutos da mãe, em que esta, já inconsciente, recebia as últimas réstias de oxigénio. "A mãe morreu na sexta-feira", comunicou Pavel, na internet, ao seu mundo, juntando-se aos milhares de fragmentos íntimos que farão a colagem contemporânea da dor para memória futura. Esses são os que transportarão a memória destes tempos para um futuro em que talvez seja possível viver de forma diferente e combater melhor estes bichos do coronavírus. Serão os detentores desta memória que poderão mudar alguma coisa. Por um Estado com melhores serviços, uma Saúde mais equipada, uma Educação que pugne pela igualdade de oportunidades através da democratização do saber e conhecimento. Não os ratos da exploração colectiva.





2 – O equilibrismo de Marcelo

Há muito que não via um Chefe de Estado em tão notórias dificuldades de equilíbrio como Marcelo na conferência de imprensa de hoje, depois da reunião com os cinco banqueiros. Foi um pouco penoso ver Marcelo à procura das palavras certas para não ferir a sensibilidade dos banqueiros nem a dos portugueses. Essencialmente, para nos dizer que temos de confiar na banca. Enfim, os portugueses têm a sua vida, há muitas décadas, hipotecada à banca. Mal ou bem, têm-na. Mais do que confiança, estamos a falar de contratos que têm de ser respeitados. Pela banca, que teve um período negro, nessa matéria, e pelos portugueses que, a bem ou a mal, sempre os cumpriram. E estamos a falar de respeito. Para lá das normas de supervisão nacionais e europeias, os bancos têm de saber que há um contrato de respeito aos portugueses em que são milionariamente devedores. São 23 mil milhões de balanço negativo para os bancos. Os portugueses que pagaram esta fatura são os primeiros a saber que os bancos têm de ser saudáveis. E dispensam paternalismos como o que o Presidente da República lhes dirigiu, em horário quase nobre, através de uma mensagem dos banqueiros, em que estes terão sublinhado a maturidade dos portugueses, já em Março, ao pedirem as moratórias dos empréstimos e optarem por começar ou reforçar pequenas poupanças. Se há coisa que os portugueses sempre evidenciaram na forma como acudiram às tragédias nacionais, seja a da banca ou a dos incêndios, foi maturidade.