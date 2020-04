Dia 22, David Bowie não morreu

Dia primaveril lá fora. No bairro de Alvalade, o sábado costuma ser um grande dia. Em particular nestas épocas de Abril e Maio. As manhãs de sol convidam a passear. Convidam a ir ao mercado fazer compras, tomar café por uma das muitas esplanadas que por ali há, comprar os jornais e fazer uma primeira leitura rápida, sobretudo aqueles que ainda não se renderam à superficialidade de ver as gordas nos telemóveis.Estas manhãs convidam a dar um passeio higiénico pelas avenidas largas e de passeios generosos. Hoje, sábado de aleluia, no calendário católico, corre mais um dia da nossa emergência. Para os católicos é dia de acender o círio pascal, uma grande vela que simboliza a luz de Cristo e que metaforicamente ilumina o mundo. Nas velas lá estarão as letras gregas alfa e ómega que alimentam a fé dos católicos com o seu significado material e simbólico de que Deus é o princípio e fim de tudo. Os que vêm no Covid-19 uma praga bíblica alimentarão a sua crença com o tempo pascal de ressurreição.Mas para todos os demais, os tempos estão essencialmente para procurar as respostas na ciência e nos poderes terrenos; para sarar as angústias na materialidade do conhecimento e da investigação científica e de uma gestão pública de verdade e rigor, nestes tempos de excepção e emergência que tantas incertezas nos trazem. Foi o que fiz, numa incursão rápida ao quiosque, procurando os jornais do dia. Já com eles nas mãos parei num dos cafés que também vendem pão. Aproveitei para tomar um café forte, coisa que há semanas não fazia. E foi curioso. Ao lado, mas a distância própria da quarentena, alguém aproveitava para telefonar a um amigo a explicar as vantagens do bairro de Alvalade para estes tempos de emergência. "Há isolamento social, como nos recomendam, mas também há muito comércio local", dizia um senhor de meia-idade, sublinhando que numa saída rápida para ir ao pão dá para esticar as pernas e tomar café. A alguma distância dele, um grupo olhava para a televisão onde estava a ministra da Saúde, Marta Temido, em mais uma conferência de imprensa diária. Falando sobre a verdade estatística e proibições. Captou a minha atenção.E a verdade, realmente, começa a ser amassada pelas necessidades da gestão política da crise. Contrariando o esforço de mostrar transparência e consenso partidário protagonizado por António Costa, que envolveu partidos parlamentares e parceiros sociais na gestão da crise, a nossa ministra da saúde meteu-se numa cabine telefónica e não sabe como sair de lá. Marta Temido não tem obviamente o génio de Paulo Futre, o homem que fintava 20 adversários dentro de uma cabine telefónica, de onde era capaz de sair que nem uma seta a caminho da baliza, deixando atrás de si um rasto de atarantados opositores. Passe a metáfora futebolística, Marta Temido, a propósito da gestão dos números meteu-se mesmo num buraco. Ontem respondeu aos autarcas e às comissões locais e regionais de protecção civil que acusaram o Ministério da Saúde de estar a impor a lei da rolha, na tentativa de abafar uma realidade emergente: os números de infecções e óbitos disponíveis localmente não batem certo com os que estão no boletim diário da DGS. E o que disse a ministra? Vejamos:Marta Temido diz algumas coisas e nenhuma delas é boa:1 – Afirma que não há proibição de partilha de informação das administrações regionais de Saúde e outras estruturas locais mas a informação que chegou às autarquias não foi essa. E se as palavras da ministra afastam a proibição expressa, certamente a pensar nas críticas recentes da sua colega da Modernização do Estado, Alexandra Leitão, que conhece como poucos as implicações jurídicas de abraçar a lei da rolha, como está aqui muito bem explicado pelo Carlos Rodrigues Lima, elas comportam, de forma expressa, uma outra orientação para os serviços: partilhem informação mas acertem os números com os da DGS. Ou seja, formatem os relatórios às conveniências do governo, ainda que elas enverguem o vistoso fato da necessidade de uma "correcta transmissão das mensagens de saúde pública". Nenhum destes caminhos é bom, pelo que um e outro indiciam: proibição e manipulação.2 – A nova orientação da ministra às entidades regionais e locais do Ministério da Saúde tem um outro problema, que já não é uma verdadeira novidade. Marta Temido assume, outra vez, que a casa da Saúde não está arrumada. Já tinha, há quinze dias, alterado os critérios de contabilidade dos casos de infecções e mortes. Agora, a caminho do terceiro período de quarentena ficamos a saber que as entidades locais e regionais da Saúde não estão a prestar informação de forma "atempada" e "consistente". Marta Temido admite implicitamente que têm sido enviados boletins parcelares para a DGS. Afinal, em que ficamos? Como estão os critérios estatísticos, nesta altura, e que fiabilidade dão eles aos números do boletim nacional diário?3 – Por fim, a ministra invoca o sigilo estatístico. Era o que faltava que, em pleno estado de emergência, mais uma lei fosse esticada para dizer o que não está escrito no seu corpo normativo. Como a ministra Alexandra Leitão poderá facilmente explicar à sua colega da Saúde, em Portugal vigora legislação que defende a privacidade de toda a informação estatística de carácter individual, não podendo esta ser alvo de divulgação pública ou privada. Vigora, portanto, a regra de proibição de transmissão de informações de carácter individual referentes a entes privados. Para os chamados ‘entes públicos’, como a administração pública em geral e, em particular, as estruturas governamentais, vigora, pelo contrário, um princípio de transparência, segundo o qual, podem ser do conhecimento público todos os dados estatísticos, desde logo tendo em conta o princípio de acesso à documentação administrativa. Em síntese, o Ministério da Saúde não pode divulgar a identidade e patologias do doente A , nem directa, nem indirectamente, mas pode dizer se faz parte de um grupo estatístico de infectados, mortos ou recuperados.No regresso a casa, a voz de David Bowie subia no ar a partir da janela de uma cozinha onde alguém alegremente preparava o almoço do sábado de aleluia. Velhas memórias acudiram. Lembrei-me das lágrimas da minha filha quando descobriu, ainda muito pequena e numas férias fantásticas na ilha de Formentera, o destino trágico do Major Tom na beleza envolvente do Space Oddity. Sentada no Cap de Barbaria, junto a farol, com a porta do carro aberta, a ouvir a música e toda a luz do Mediterrâneo em frente, ela descobria que a beleza, por vezes, é apenas uma máscara da dor. E depois lembrei-me também que este álbum de Bowie é o ‘Life in Mars’, uma poderosa cápsula para os tempos que vivemos. Que nos traz cruelmente a beleza da vida e o sofrimento da escuridão imensa. Bowie, afinal, não morreu. Vive em nós e também nestes tempos estranhos.