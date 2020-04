Gangs perseguem camionistas portugueses nas estradas de vários países europeus

Camionistas portugueses que nas últimas semanas se mantêm a trabalhar estão a ser alvo de perseguições por gangs nas estradas de vários países europeus. Um dos casos ocorreu já esta semana, envolvendo um camião proveniente de Liége, na Bélgica, com várias toneladas de material sanitário indispensável para o combate à pandemia de Covid-19 no nosso país.





que o Correio da Manhã

Segundo oapurou, uma empresa com sede na Trofa que está incumbida de transportar 23 toneladas de material sanitário desde a Bélgica viu o primeiro dos três camiões ser perseguido em estradas de França e Espanha, numa clara tentativa de travar a marcha do pesado. Valeu ao condutor ter-se aproximado de zonas onde decorriam controlos policiais. Apesar do susto, a carga chegou esta quinta-feira a Portugal.Leia mais no Correio da Manhã