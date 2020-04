Coronavírus: Quantidades de medicamentos vão ser reforçadas

O presidente do Infarmed, Rui Ivo, esclareceu esta sexta-feira que foi pedido "à industria farmacêutica que reforçasse as quantidades" de produção de medicamentos. Em conferência de imprensa de atualização do número de infetados e mortos pela Covid-19 em Portugal, o dirigente da Autoridade Nacional do Medicamento esclareceu que foi feito "algum reforço de reservas estratégias" devido a um aumento em "medicamentos mais usados neste contexto".





64 pessoas infetadas

pela Covid-19. Referindo que a possibilidade estava a ser estudada, a DGS apontou que, "do encontro entre a autoridade de saúde e a autarquia chegou-se à conclusão que era necessário reforçar junto da população manter o distanciamento social e encerrar estabelecimentos".

Rui Ivo indicou que os prazos das receitas serão renovados e que os stocks serão aumentados em 20%, adiantando que existem dois medicamentos específicos para o qual a disponibilização será feita de "forma centralizada". O dirigente apontou também que os medicamentos que só podiam ser entregues a doentes nos hospitais, podem ser agora enviados para farmácias, de forma a serem entregue a utentes.Na mesma conferência, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, referiu que "não há justificação para cordão sanitário" em Castro Daire, onde já foram confirmadasRelativamente ao aumento do número de mortes num lar em Melgaço, Graça Freitas salientou que "lares têm sido grande preocupação" desde o início e que "a maior parte das pessoas com Covid devem ser tratadas em domicilio, muitas das situações ligeiras".