DGS já enviou regras para organização do Avante!, mas não as revela

A Direção-Geral da Saúde anunciou que as orientações para a realização do festival Avante! foram enviadas este domingo à organização do evento. Em comunicado, a DGS indica que não irá divulgar o conteúdo da versão final do parecer técnico para a realização do mesmo, cabendo ao PCP fazê-lo se assim entender.

A DGS indica que foram realizadas várias reuniões para "adequar a organização do evento às medidas de Saúde Pública inerentes ao contexto da pandemia por COVID-19" e que o Avante! é um "evento com múltiplos espaços e a que se aplicam regras de áreas de restauração, eventos culturais e circulação de pessoas".

"Na realização de eventos é necessário que estejam assegurados todos os aspetos que permitam salvaguardar não só a saúde dos participantes, mas também da comunidade, como um todo, uma vez que, epidemiologicamente, cada evento comporta riscos", refere o comunicado que dá conta do parecer técnico enviado à organização do Avante"!.



A DGS acrescenta ainda que este é um evento com uma análise "demorada e mais complexa" do que outros eventos, pela "componente social" do mesmo e da "participação de cidadãos de várias gerações".



Este domingo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou-se preocupado por ainda não serem conhecidas as orientações da DGS quanto à realização do Avante!, numa altura em que faltam cinco dias para o começo do festival.



Durante uma visita a Monchique, o chefe de Estado referiu que falta "clareza" por parte da DGS quanto às "regras do jogo".

"Estamos hoje a cinco dias da realização e não se conhece a posição das autoridades sanitárias sobre as regras que entendem que devem presidir à realização. Não há conhecimento atempado, não há clareza, e não se pode saber se a respeito do principio da igualdade. Isto não é bom, não é bom para ninguém, não é bom para o Estado", afirmou Marcelo, referindo que no final de maio pediu à DGS que atuasse de "forma atempada".

O chefe de Estado acrescenta que esta "indefinição de regras" não é boa para o organizador do evento, o PCP, e não é "bom para a credibilidade" do mesmo. "Ultimamente, os valores tem subido um bocado, estando ai numa linha de altos e baixos que não é de rutura. Mais do que noutras ocasiões impunha-se que se soubesse com antecedência as regras do jogo."

O Presidente da República diz-se ainda "preocupado" e sente que este "não é um bom augúrio" para o evento. "Nunca pensei que quando falei da mesma matéria aqui no Algarve há três semanas que chegássemos a cinco dias sem conhecer as regras do jogo", terminou.