Tem 19 anos. Já vinha há vários meses a encomendar pizzas, massas e refrigerantes a diversas pizzarias. Depois agredia e ameaçava os estafetas.

A PSP deteve, em Porto Salvo, Oeiras, um homem de 19 anos por oito crimes de roubo, três deles de forma tentada, contra estafetas de pizzarias, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, foi hoje anunciado.



"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da divisão policial de Oeiras, no dia 07 de fevereiro [quinta-feira], na localidade de Porto Salvo -- Oeiras, procedeu à detenção, fora de flagrante delito, de um homem com 19 anos de idade, pela autoria de oito crimes de roubo (três deles na forma tentada), todos praticados contra estafetas de pizzarias", disse, em comunicado, a PSP.



De acordo com as autoridades, o suspeito, que tinha antecedentes criminais, já vinha há vários meses a encomendar pizzas, massas e refrigerantes a diversas pizzarias, solicitando a entrega em diversas moradas da zona de Porto Salvo.



Quando os estafetas se deslocavam para fazer a entrega eram ameaçados e agredidos pelo arguido que "lhes subtraía ou coagia a que entregassem os artigos", fugindo depois para parte incerta.



O homem foi presente no sábado ao primeiro interrogatório judicial do juízo de instrução criminal da Comarca de Lisboa Oeste, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.



A PSP informou ainda que, em paralelo, corre um outro processo contra o mesmo homem por dois crimes de roubo agravado, nos quais o arguido "terá subtraído a dois jovens telemóveis com recurso a uma reprodução de arma de fogo e uma faca".