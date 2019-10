A Polícia Judiciária ( PJ ) deteve um homem de 38 anos por fortes indícios do homicídio da mulher que foi encontrada numa mala na vila de Arruda dos Vinhos, distrito de Lisboa, sua companheira, foi hoje anunciado.Na quarta-feira, o cadáver da mulher foi encontrado por um cidadão que passeava o cão, dentro de uma mala de viagem que estava num caminho pedonal de acesso à Urbanização Fonte do Ouro, em Arruda dos Vinhos Hoje, em comunicado, a PJ anunciou ter identificado, localizado e detido um homem de 38 anos por suspeitas do homicídio da mulher, sua companheira, de 30 anos."A investigação apurou que o presumível autor, possivelmente motivado por questões de natureza passional, atingiu a vítima com um golpe letal de arma branca, desferido num quarto que ambos haviam arrendado, numa habitação em que, à altura dos factos, não se encontravam outras pessoas", refere a PJ.Após o crime, conta a PJ, o homem colocou o corpo numa mala de viagem que previamente adquirira e que "abandonou num local relativamente próximo, e preparou a sua saída da habitação, presumivelmente para se ausentar para o estrangeiro".O homem foi localizado durante a noite num espaço de vegetação densa."A Polícia Judiciária recolheu e apreendeu relevante material de natureza probatória, o qual indicia, fortemente, o cometimento dos factos pelo arguido", é referido na nota.O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.