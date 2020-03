Detido por desobediência à ordem de regresso ao domicílio na Amadora

A PSP deteve na quinta-feira, na Amadora, um homem de 26 anos por desobediência reiterada à ordem de regresso ao domicílio, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a polícia recorda que, "considerando o panorama atual da pandemia" de covid-19 e as medidas aprovadas pelo Conselho de Ministros depois de decretado o estado de emergência, "cabe às forças de segurança fiscalizar o cumprimento das normas em vigor".

Na zona da Damaia de Baixo, concelho da Amadora, "junto a uma zona referenciada pelo tráfico de estupefacientes, tem sido verificado pelas forças de segurança um incumprimento reiterado por parte de grupos de indivíduos que diariamente ali se concentram sem qualquer justificação legalmente admissível", destaca a PSP na mesma nota.

Assim, na quarta-feira, várias pessoas foram notificados por escrito, "ficando cientes de que se continuassem a não cumprir a ordem legítima que lhes estava a ser dada, estariam a incorrer no crime de desobediência".

No dia seguinte, quinta-feira, um desses homens voltou a ser intercetado pela PSP no mesmo local, tendo sido detido por desobediência reiterada à ordem de regresso ao domicílio, explica a polícia.

"A presente detenção ocorreu em sequência da violação do dever geral de recolhimento (...) que estipula as razões que justificam a circulação e permanência na via pública", acrescenta.

O detido vai ser presente ao Tribunal Judicial da Comarca Lisboa-Oeste para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial, refere ainda a PSP em comunicado.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil.

Em Portugal, registaram-se 76 mortes, mais 16 do que na véspera (+26,7%), e 4.268 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 724 novos casos em relação a quinta-feira (+20,4%).

O país encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril, tendo os primeiros casos confirmados sido registados em 02 de março.