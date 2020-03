O Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Baixo Vouga confirmou hoje o encerramento temporário de seis unidades de cuidados de saúde primários na região devido à covid-19 para "maior segurança" de profissionais e utentes.

Em comunicado, o ACeS do Baixo Vouga refere que, no âmbito do plano de contingência Covid-19, tem vindo a proceder à reorganização do funcionamento dos cuidados de saúde primários da região, adaptando-os às necessidades e à procura do momento para assegurar "maior rigor e segurança" para utentes e profissionais de saúde.

"Neste sentido, houve necessidade de proceder ao encerramento temporário de unidades de saúde bem como à reestruturação do funcionamento das consultas de atendimento complementar, para situações de doença aguda", refere a mesma nota.

No concelho de Aveiro estão encerradas as unidades de saúde de Nariz e Requeixo, devendo os utentes dirigir-se, em alternativa, à Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Aveiro II, em Eixo, e à Unidade de Nossa Senhora de Fátima, respetivamente.

O concelho de Ílhavo também tem duas unidades de saúde encerradas na Gafanha da Boa Hora e na Gafanha da Encarnação. No primeiro caso, os utentes devem dirigir-se à Unidade de Saúde Familiar de Senhora de Vagos, em Vagos, e, no segundo, à Unidade de Gafanha do Carmo.

Também estão encerradas a unidade da Torreira, na Murtosa, sendo a alternativa a sede da Unidade de Saúde Familiar Terra Marinhoa, e a unidade de Travassô, em Águeda, sendo a alternativa a Unidade de Cuidados de Saúde Primários Águeda III, em Recardães.

Quanto às consultas de atendimento complementar, o ACeS do Baixo Vouga refere que foram reformulados os horários de funcionamento em Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Estarreja, Oliveira do Bairro, Ovar e Vagos, com encerramento dos serviços noturnos existentes e redução de horários de atendimentos aos fins de semana e feriados.

